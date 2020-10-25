لامبارد يُبدي استيائه من تقنية الفيديو، ويشيد بأداء “إدوارد ميندي”

انتهت قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز كما بدأت بالتعادل السلبي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في المباراة التي أقيمت بعد عصر اليوم السبت في ملعب “أولد ترافورد”، وسط استياء لمدرب تشيلسي “فرانك لامبارد” من تقنية الفيديو “الفار”.

وجعل هذا التعادل أصحاب الأرض نادي مانشستر يونايتد في المركز 15 في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط من 5 مباريات فيما احتل تشيلسي المركز السادس برصيد تسع نقاط.

وعبر مدرب البلوز عن استيائه من عدم إحتساب ضربة جزاء بعد إلتحام وسط مربع العمليات ما بين “هاري ماجواير” ولاعب تشيلسي “سيزار أزبيلكويتا” مؤكدًا أن تقنية الفيديو “الفار” كان يجب أن تتدخل في اللقطة لاحتساب خطأ على مدافع مانشستر يونايتد.

وتحدث لامبارد عن التحام ماجواير وازبيلكويتا، قائلاً : “اعتقد أنها ضربة جزاء واضحة ولم أشاهدها في الوقت الذي كنت أقف فيه بجانب خط الملعب، إنها لقطة صعبة للحكم لكن حكم الفيديو المساعد لم يعلنها وكان ينبغي على الحكم ان يرجع لمشاهدتها على الشاشة.”

وأشاد لامبارد بأداء الحارس الدولي السنغالي “إدوارد ميندي” الذي كان أحد نجوم المباراة بتصدياته لكرات مهاجمي مانشستر يونايتد ادينسون كافاني وماركوس راشفورد.

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وقال ‏لامبارد عن إدوارد ميندي : “نعم، كان أداؤه جيدًا للغاية، أنت تعتمد على حارس مرماك في تلك اللحظات التي ظهر فيها، لقد جلبناه من أجل جودته العالية وقد أظهر ذلك .”

وأكد مدرب تشيلسي على ضرورة مواصلة التحسن والعمل على الأشياء الايجابية في المباراة كما أوضح أن الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي بعد مباراة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا وسط الاسبوع الماضي شيء جيد للغاية.

وقال ‏لامبارد: “علينا أن ننظر إلى الأشياء الجيدة وأن نبني عليها، الخروج بشباك نظيفة كان أمرًا جيدًا للغاية.”

وختم لامبارد كلامه بالتطرق لتقنية الفيديو المساعد وقال : “كان لاعبو فريقي واضحين ولكن عندما يكون لديك تقنية الفار في مثل هذه اللقطة، يجب أن تكون هناك فرصة لمراجعة أي لقطة”.

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