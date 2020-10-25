أخبار الأهلي | اجتماع حاسم للجنة التخطيط مع موسيماني.. واتجاه للاستغناء عن ثنائي أجنبي

يعقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، اجتماعًا هامًا مع المدير الفني للفريق “بيتسو موسيماني” خلال الساعات المقبلة، للتعرف على وجهة نظر المدرب في بعض الأمور الخاصة التي يحتاج النادي الانتهاء منها.

وكان الخطيب قد اتفق مع موسيماني على تأجيل الحديث حول أي أمور خاصة بالفريق إلى ما بعد الانتهاء من مواجهتي الوداد المغربي، والتي نجح الأهلي من خلالهما في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتتطلع اللجنة لحسم بعض الملفات الخاصة بالجهاز الفني وأيضًا الجهاز الطبي للفريق، حيث يرغب موسيماني في الإطلاع على موقف بعض اللاعبين المصابين خاصة كريم وليد “نيدفيد” ومحمد محمود، علاوة على تصعيد أحمد عبدالقادر المنضم حديثا للقلعة الحمراء بعد بطولة أفريقيا.

وحسمت إدارة النادي الأهلي صفقتين جديدتين خلال الصيف الجاري وهم طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر العائد من سبارتا براج التشيكي، ولا زالت هناك مفاوضات آخرى مع بعض الأسماء، كما اقترب من الإعلان عن التعاقد مع المغربي بدر بانون.

في حين، سيتم مناقشة ملف الأجانب داخل النادي الأهلي، خاصة آليو بادجي وجيرالدو دا كوستا، في ظل الرغبة العارمة من جانب موسيماني لضم ثنائي أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.