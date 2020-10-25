الكاف يصدم جمهور بركان المغربي بتكليف قاتل أحلام الرجاء بإدارة نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” تعيين الكاميرون نيانت أليوم حكمًا لنهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) المقرر لها مساء غد الأحد. ويلتقي فريق بيراميدز المصري كع نهضة بركان المغربي على استاد مولاي عبد الله بالرباط غدًا الأحد. ويعاون أليوم أليوم، كل من الكاميروني ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستان. Advertisements ويتولى مهمة طاقم عمل تقنية حكم الفيديو المساعد “فار” الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنجولي جيرسون سانتوس. وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، الأكتفاء بإجراء كل فريق 5 تبديلات في المباراة النهائية، بما في ذلك الوقت الإضافي حال وصول الفريقين إليه، بأنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل. أقرأ ايضًا

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