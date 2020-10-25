ملخص مباراة الهلال والمريخ في الدوري السوداني “قذيفة السماني تخمد الموج الأزرق”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الهلال والمريخ” في إحدى مباريات اليوم السبت 24-10-2020 ضمن الجولة 32 والأخيرة من الدوري السوداني الممتاز، والتي شهدت تفوق المريخ بهدف دون رد سجله اللاعب السماني من قذيفة مدوية أخمد بها فرص الموج الأزرق “الهلال” في التتويج بلقب الدوري، ليعتلي منصات التتويج بدلاً منه برصيد 74 نقطة.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الخرطوم”.

ووضع الهلال نفسه في موقف صعب بسبب ثلاث تعادلات متتالية في الجولات الماضية، ليتخلف عن المريخ المتصدر بنقطتين قبل مواجهته في جولة الختام اليوم.

ولم يستطع الهلال التعامل مع الضغط النفسي الكبير الذي فرض عليه من أجل تحقيق الفوز أمام المريخ، ليتلقى هدف قاتل خلال الشوط الأول سجله السماني صاوي من تصويبة قوية بالقدم اليسرى سكنت الزاوية اليمنى للحارس جمال سالم.

وتُوج المريخ بلقب الدوري السوداني الممتاز للمرة الـ 23 في تاريخه، وللمرة الثالثة على التوالي، ليصبح على بُعد 6 ألقاب فقط من الهلال متصدر لائحة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب المسابقة برصيد 29 لقبًا.

وتصدر المريخ جدول ترتيب الدوري السوداني هذا الموسم برصيد 74 نقطة، متقدمًا على الهلال بفارق 5 نقاط بعد لقاء اليوم السبت.

ودخل الهلال ديربي الخرطوم أمام المريخ بعد أن أقال مدربه “الفاتح النقر” بسبب التعادل في ثلاث جولات متتالية في الدوري السوداني، ليتولى لاعبه ومدربه الأسبق “فوزي المرضي” المسؤولية في مباراتي أهلي شندي والمريخ.

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في المقابل يعيش “المريخ” فترة مميزة منذ استئناف الموسم الكروي يوم 16 سبتمبر الماضي تحت قيادة مدربه التونسي جمال خشارم، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات وتعادل مرتين، دون التعرض لأي خسارة، بعد انتهاء الموسم اليوم.

يذكر ان اخر مواجهة جمعت “الهلال والمريخ” قد انتهت بفوز الأحمر والأصفر بهدفين دون رد يوم 23 نوفمبر 2019، بعدما توقف اللعب بسبب اعتراض لاعبي وجمهور الهلال على حكم المباراة لأكثر من 20 دقيقة، ليتم إلغاء المقابلة بقرار إداري، واحتسابه نقاطها لصالح المريخ واعتباره فائزًا بنتيجة 2/صفر، علمًا بأن نتيجة المباراة كانت تقدم المريخ 1/2.

وفاز المريخ بالدوري السوداني 23 مرة، أعوام: (1970 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1977، 1978، 1982، 1985، 1990، 1993، 1997، 2000، 2001، 2002، 2008، 2011، 2013، 2015، 2018، 2019، 2020).

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