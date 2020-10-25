ملخص مباراة الهلال والمريخ في الدوري السوداني “قذيفة السماني تخمد الموج الأزرق”

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يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الهلال والمريخ” في إحدى مباريات اليوم السبت 24-10-2020 ضمن الجولة 32 والأخيرة من الدوري السوداني الممتاز، والتي شهدت تفوق المريخ بهدف دون رد سجله اللاعب السماني من قذيفة مدوية أخمد بها فرص الموج الأزرق “الهلال” في التتويج بلقب الدوري، ليعتلي منصات التتويج بدلاً منه برصيد 74 نقطة.
انطلقت المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الخرطوم”.
ووضع الهلال نفسه في موقف صعب بسبب ثلاث تعادلات متتالية في الجولات الماضية، ليتخلف عن المريخ المتصدر بنقطتين قبل مواجهته في جولة الختام اليوم.
ولم يستطع الهلال التعامل مع الضغط النفسي الكبير الذي فرض عليه من أجل تحقيق الفوز أمام المريخ، ليتلقى هدف قاتل خلال الشوط الأول سجله السماني صاوي من تصويبة قوية بالقدم اليسرى سكنت الزاوية اليمنى للحارس جمال سالم.
وتُوج المريخ بلقب الدوري السوداني الممتاز للمرة الـ 23 في تاريخه، وللمرة الثالثة على التوالي، ليصبح على بُعد 6 ألقاب فقط من الهلال متصدر لائحة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب المسابقة برصيد 29 لقبًا.
وتصدر المريخ جدول ترتيب الدوري السوداني هذا الموسم برصيد 74 نقطة، متقدمًا على الهلال بفارق 5 نقاط بعد لقاء اليوم السبت.
ودخل الهلال ديربي الخرطوم أمام المريخ بعد أن أقال مدربه “الفاتح النقر” بسبب التعادل في ثلاث جولات متتالية في الدوري السوداني، ليتولى لاعبه ومدربه الأسبق “فوزي المرضي” المسؤولية في مباراتي أهلي شندي والمريخ.
في المقابل يعيش “المريخ” فترة مميزة منذ استئناف الموسم الكروي يوم 16 سبتمبر الماضي تحت قيادة مدربه التونسي جمال خشارم، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات وتعادل مرتين، دون التعرض لأي خسارة، بعد انتهاء الموسم اليوم.
يذكر ان اخر مواجهة جمعت “الهلال والمريخ” قد انتهت بفوز الأحمر والأصفر بهدفين دون رد يوم 23 نوفمبر 2019، بعدما توقف اللعب بسبب اعتراض لاعبي وجمهور الهلال على حكم المباراة لأكثر من 20 دقيقة، ليتم إلغاء المقابلة بقرار إداري، واحتسابه نقاطها لصالح المريخ واعتباره فائزًا بنتيجة 2/صفر، علمًا بأن نتيجة المباراة كانت تقدم المريخ 1/2.
وفاز المريخ بالدوري السوداني 23 مرة، أعوام: (1970 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1977، 1978، 1982، 1985، 1990، 1993، 1997، 2000، 2001، 2002، 2008، 2011، 2013، 2015، 2018، 2019، 2020).
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الهلال 0-1 المريخ
ملعب الخرطوم (السودان)
الدوري السوداني (الجولة 32)
⌚انتهت
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة قمة الدوري السوداني بين الهلال والمريخ في الجولة الأخيرة من الموسم..
- ???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365..
- كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة أثناء سير اللعب..
- ???? تشكيلة الهلال اليوم: جمال سالم، أطهر الطاهر، السمؤال، الشغيل، بويا، أبو عاقلة، تزار، بشة، رؤوف، محمد الضي وموفق.
- ???? تشكيلة المريخ اليوم: أبو عشرين، نمر، أمير، بيبو، التاج يعقوب، ضياء محجوب، الصيني، التش، رمضان عجب، تيري، السماني.
- ???? تذكير: قبل هذه النسخة من الدوري السوداني..ياسر مزمل مهاجم أهلي شندي لا يزال ينفرد بصدارة الهدافين برصيد 15 هدفًا، يليه عبد الرؤوف لاعب الهلال (14 هدفًا) ولاعب المريخ رمضان عجب (13 هدفًا) ثم محمد موسى الضي (12 هدفًا).
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 5″ مرور أول خمس دقائق ولا يزال التعادل سيد الموقف ، الفريقان تجنبا الأهداف المُبكرة
- 16″ حارس مرمى المريخ أبو عشرين يتعملق في إبعاد كرة صعبة من أطهر الطاهر..
- 20″ تألق كبير من حارس مرمى المريخ في إبعاد 3 فرص محققة للتسجيل خلال الدقائق الأولى من اللقاء..
- 30″ أوووووووه…النيران الصديقة كادت تضع المريخ في المقدمة. ركلة حرة مباشرة نفذت من حوالي 30 ياردة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، فشل دفاع الهلال في إبعادها، وكاد أحد المدافعين يضعها في شباكه بدلاً من تشتيتها إلى ركنية.
- 34″ ⚽️ جووووووووووووووووووول..هدف رهيب للاعب السماني الصاوي بعد تصويبة صاروخية من على خط الـ 18 تعانق الزاوية اليمنى للحارس جمال سالم بشكل رائع..
- 35″ الهلال في موقف لا يحسد عليه الآن، مطلوب منه التعادل قبل انتهاء الشوط الأول إذا أراد اللعب على الفوز واقتناص اللقب خلال الشوط الثاني..
- 36″ أوووووووه..إنفراد صريح يضيع من لاعب المريخ “التش” بعد حصوله على تمريرة بينية أكثر من رائعة في العمق الدفاعي.. الكرة طالت منه بشكل غريب بعد أن تسلمها على خط الـ 18، ليمسك بها الحارس جمال سالم الذي تقدم في توقيت مثالي من مرماه.
- 43″ أوووووووووه…كيف فعلتها يا أطهر؟؟ الظهير الأيمن الدولي السوداني أزاح هدف مؤكد للمريخ من أمام رمضان عجب الذي كان في طريقه للتسديد بعد الإنفراد بحارس المرمى وجهًا لوجه.. الظهير الذي كان مرشحًا للانتقال إلى الأهلي المصري في الميركاتو الصيفي عاد للتغطية وأبعد الكرة إلى ركنية من أمام رمضان في اللحظة الأخيرة..
- 45″ أفضلية كبيرة للمريخ في الشوط الأول..
- 45″ من خلال ما قدمه المريخ ، هو الأحق بالتتويج بلقب الدوري السوداني حتى الآن، إلا إذا تغير وجه الهلال الشاحب خلال الشوط الثاني، وقتها لكل حادث حديث.
- 45″ بوووووووووووووووم…السماني من على الرواق الأيسر للمريخ يطلق تصويبة صاروخية بقدمه اليسرى تمر فوق العارضة بقليل وسط حماية الحارس جمال سالم..
- 45″ الهجمات مستمرة من جانب المريخ .. والارتباك هو السمة الرئيسية في أداء الهلال
- 45″ دقيقتان كوقت بدل من ضائع..
- 46″ المريخ يواصل التهديد..
- 47″ صافرة نهاية الشوط الأول
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الشوط الثاني
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..
- 55″ لعب منظم من جانب الهلال في انطلاقة الشوط الثاني، والمريخ منكمش قليلاً وكأنه ينتظر المرتدة..
- 61″ فعلاً هجمة مرتدة من سيف تيري الذي فضل الحل الفردي ليتصدى له جمال سالم.. والسماني يلومه على عدم التمرير له وهو في وضعية أفضل للتسديد..
- 73″ ???? تغييران في تشكيلة الهلال، بعنوان أكون أو لا أكون..خروج عبد الرؤوف ونزول موفق، ونزول أسكندر وخروج الشعلة.
- 74″ أوووووووووه رمضان عجب يموه ويمر على خط الـ 18 ويسدد بالقدم اليمنى أرضية جميلة لكنها تمر جوار القائم الأيسر للهلال ..
- 75″ المريخ لا يزال يبحث عن طريقة لتقل المباراة نهائيًا ومنع الهلال من العودة.
- 79″ ???? ضياء الدين محجوب يأخذ محمد رشيد في تشكيلة المريخ بسبب الإصابة.
- 80″ الهلال يُجبر على التحضير البطيء مع الضغط المُبكر على حائز الكرة من لاعبي المريخ.
- 81″ أوووووووووووه..موفق صديق يمر بمهارة عالية في العمق الدفاعي للمريخ ويمهد تمريرة بينية جميلة، لكنها طويلة بعض الشيء، وزميله لم يتفطن لها لتخرج…
- 89″ أسكندر يدعي السقوط داخل منطقة جزاء المريخ، محاولاً الحصول على ركلة جزاء، إلا أن الحكم يتفطن للعبة، ويحتسب خطأ عكسي على الهلال.
- 89″ ???? بطاقة صفراء للاعب الهلال أسكندر للتمثيل.
- 89″ ???? تغييران في صفوف المريخ خروج “سيف” ونزول حمزة، ومشاركة الجزولي بدلاً التش.
- 90″ الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع
- 95″ صافرة نهاية المباراة بفوز المريخ 1-0 وتتويجه بلقب الدوري السوداني الممتاز للمرة 21 في التاريخ.
- حظ أوفر لعشاق نادي الهلال السوداني في قادم المواعيد.. ومبروك لعشاق المريخ ثالث تتويج على التوالي بلقب الدوري السوداني الممتاز.
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