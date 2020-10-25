يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي، في إحدى مباريات اليوم السبت 24-10-2020 ضمن الجولة الثانية من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

انتزع اتحاد جدة أول نقطة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) هذا الموسم بعد تعادله مع مضيفه الفتح 2-2.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 43، وتعادل ميتشيل تي فريدي للفتح في الدقيقة 50 من ركلة جزاء ثم أضاف علي الزعقان الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 64، قبل أن يسجل برونو هنريكي هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة..

وحصد الاتحاد أول نقطة له في الدوري السعودي حيث كان خسر مباراته الأولى أمام الاتفاق 1-2، فيما رفع الفتح رصيده إلى أربع نقاط، حيث كان فاز في الجولة الأولى على النصر 2-1.

يذكر ان اخر مواجهة جمعت “الاتحاد والفتح” انتهت بالتعادل (1-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية” يوم 30 أغسطس 2020 ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي.

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إليكم فيديو أهداف مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

هدف التقدم للاتحاد “رومارينهو”

هدف تعادل الفتح “تي فريدي” من ضربة جزاء 1-1

هدف الفتح الثاني “على الزقعان” 2-1

هدف الاتحاد الثاني “برونو هنريكي” 2-2

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