منتخب البرازيل يستعيد أليسون بيكر وجابرييل جيسوس في تصفيات مونديال 2022

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استدعى مدرب المنتخب البرازيلي تيتي الجمعة حارس مرمى ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي جابريل جيسوس إلى تشكيلة السيليساو بعد تعافيهما من الإصابة وذلك استعدادًا لمواجهة فينزويلا والأوروجواي منتصف الشهر المقبل ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.
وغاب أليسون وجيوس عن المباراتين الأفتتاحيتين للبرازيل في التصفيات المونديالية ضد بوليفيا (5-صفر) والبيرو (4-2) مطلع الشهر الحالي بسبب إصابة تعرضا لها مع فريقيهما.
وعاد أيضًا ثنائي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور (20 عامًا) وإيدر ميليتاو (22 عامًا)، الأول للمرة الأولى سبتمبر 2019، والثاني من نوفمبر من العام ذاته.
وعلق تيتي على عودة فينيسيوس الذي هز الأربعاء شباك شاختار دونيتسك الأوكراني (2-3) بعد 15 ثانية من دخوله مكان الصربي لوكا يوفيتش في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قائلًا “إذا كانت السيارة العادية بها خمسة سرعات، فلديه ستة أو سبعة”.
كما أعاد تيتي غلى صفوف المنتخب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرثر بعد غيابه عن بداية التصفيات لأنه لم يكن جاهزًا.
واستبعد تيتي من التشكيلة الأخيرة مهاجم ريال مدريد الواعد رودريجو ولاعبي وسط ليون الفرنسي برونو جيمارايش وأتلتيكو مدريد الإسباني فيليبي وحارس مرمى أتلتيكو باراناينسي سانتوس ومهاجم هيرتا برلين ماتيوس كونيا.
ولم يوجه تيتي الدعوة أيضًا إلى القائد المخضرم داني ألفيش (ساو باولو) ومدافعي فلامينجو فيليبي لويس ويوفنتوس أليكس ساندرو.
وقال تيتي في هذا الصدد “هناك منافسة عالية الجودة على المراكز”.
وضمت التشكيلة التي يتقدمها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا ومدافع تشيلسي الإنجليزي المخضرم تياجو سيلفا ولاعبي وسط برشلونة وريال مدريد الإسبانيين فيليبي كوتينيو وكاسيميرو، أربعة لاعبين فقط يلعبون في الأندية البرازيلية هم: المدافع جابريال مينينو، حارس مرمى بالميراس وإيفرتون وقطب دفاع فلامنجو رودريجو كايو وزميله في الفريق لاعب الوسط إيفرتون ريبيرو.
وتتصدر البرازيل التصفيات الأميركية الجنوبية برصيد ست نقاط بفارق الاهداف عن الأرجنتين.
وتلعب البرازيل مع ضيفتها فينزويلا في ساو باولو في 13 نوفمبر قبل السفر إلى مونتيفيديو لمواجهة الأوروجواي بعد أربعة أيام.
وهنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وإيفرتون (بالميراس).
للدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، جابريال مينينو (بالميراس)، أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني)، تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ورودريجو كايو (فلامنجو).
للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فابينيو (ليفربول الإنجليزي)، آرثر (يوفنتوس)، دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي)، فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، إيفرتون ريبيرو (فلامنجو).
للهجوم: جابريل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، نيمار (باريس سان جيرمان) ، إيفرتون (بنفيكا البرتغالي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول) وريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي).
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