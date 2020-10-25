آليوم ديانج: أحلم بمعانقة كأس دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي

أبدي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالأهلي المصري سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الوداد المغربي، والصعود إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد 3 / 1 يوم الجمعة في إياب الدور قبل النهائي من البطولة وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب قد انتهت بفوز الأهلي 2 / صفر، ليفوز الأهلي في مجموع المباراتين 5 / 1 .

وقال ديانج في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه أن الأهلي بات على بعد خطوة من تحقيق حلمه الشخصي بالتتويج مع الفريق بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مؤكدا أنه لن يدخر أي مجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الحلم.

وأكد ديانج “الصعود وتخطي عقبة الوداد في قبل النهائي خطوة مهمة، لكن من اليوم نفكر في المباراة النهائية وحلم التتويج”.

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وأضاف “أتمنى أن نرسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي العظيمة، التي تساند الفريق في كل وقت، وأقل ما نقدمه لهم هو السعي بكل قوة للتتويج باللقب الأفريقي”.

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