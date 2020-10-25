أخبار النصر| بالصور.. فيتوريا يجذب الأنظار البرتغالية بعد قرار الإقالة

تصدر مدرب نادي النصر، روي فيتوريا، عناوين الصحف والمواقع البرتغالية، بعد الحديث في الساعات الماضية عن قرار إدارة العالمي بإقالته، عقب الهزيمة 1 ـ 0 أمام التعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، ومن قبلها الخسارة من الفتح 2 ـ 1 في الجولة الأولى.

وكانت إدارة النصر قد تراجعت عن إقالة البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول من منصبه، بحسب ما أعلنته قناة 24 الرياضية السعودية، والتي ذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” “عاجل.. في تطور جديد تراجعت إدارة نادي النصر للمرة الرابعة عن قرار اقالة المدرب فيتوريا وقررت منحه فرصة أخيرة في مباراة الأهلي القادمة”.

اهتمام برتغالي

صحف “ريكورد”، “آبولا”، ومواقع برتغالية أخرى سلطت الضوء على قرار إدارة النصر بإقالة روي فيتوريا، قبل أن يتم التراجع، وقالت أن مغامرة المدرب انتهت في السعودية، على رأس القيادة الفنية لنادي النصر.

وأوضحت “قرر النصر إنهاء التعاقد مع روي فيتوريا وسيقوم المدرب إيلين هورفارت بإدارة الفريق في لقاء الأهلي. كانت الهزيمة يوم الخميس الماضي أمام التعاون (1-0) بمثابة القشة الأخيرة في نعش المدرب، حيث كانت الهزيمة الثانية على التوالي في انطلاق البطولة السعودية. كان هذا بعد أن أهدر النصر الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا عندما خسر من بيرسيبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح”.

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وأشارت إلى أن هذا الموسم هو الثالث للتقني البرتغالي مع النصر، حيث أنهى موسمه الماضي في المركز الثاني ببطولة الدوري، وحقق كأس السوبر السعودي، فيما تُوج في الموسم الأول ببطولة الدوري، على الرغم من قدومه في منتصف الموسم.

مواجهة صعبة

وتنتظر النصر في الأيام القادمة مباراة صعبة أمام أهلي جدة، يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق الأهلي انطلاقة جيدة في بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، حيث فاز في أول مباراتين على الباطن الوحدة، ويعتلي الصدارة برصيد 6 نقاط.