أتلتيكو مدريد يستعيد عافيته ويتخطى عقبة ريال بيتيس بنجاح 

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً كان في أمس الحاجة إليه عندما تغلب على ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد السبت في إطار المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل ماركوس يورينتي هدف أتلتيكو الأول في الدقيقة 46 من زمن المباراة، فيما أضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.



واستعاد أتلتيكو توازنه بعد سقوطه الكبير خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ بأربعة أهداف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.



ورفع أتلتيكو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر وبفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد الثاني والذي سيستضيف غدا الأحد هويسكا.



وشهدت المباراة طرد مارتن مونتويا من صفوف بيتيس في الدقيقة 74.



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وضمن المرحلة ذاتها عاد إيبار بفوز ثمين من أرض إشبيلية بهدف نظيف، سجله إنريكي غارسيا كيكي في الدقيقة 41، وتواصلت عروض إشبيلية المهتزة في الليغا فتراجع إلى المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط فيما رفع أيبار رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.



وتمكن أوساسونا من تحقيق فوز صعب على أتلتيك بيلباو بهدف في الدقيقة 81 سجله روبين غارسيا سانتوس.



وأصبح رصيد أوساسونا 10 نقاط في المركز الخامس فيما تجمد رصيد بيلباو عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

المصدر: بي إن سبورت