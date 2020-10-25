باريس سان جيرمان يمطر شباك ديجون برباعية نظيفة 

أمطر باريس سان جيرمان شباك ديجون برباعية نظيفة ويحقق الفوز السادس في الـ"ليغ 1" هذا الموسم.



وحقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على ديجون 4-صفر اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل كل من الإيطالي مويس كين (3 و23) وكيليان مبابي (82 و88) أهداف الفريق الباريسي.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الترتيب مؤقتاً بـ18 نقطة فيما يتذيل ديجون اللائحة بنقطتين.



وأعلنت الرابطة إلغاء المباراة المقررة بين نانت وضيفه لنس الأحد بسبب وجود 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأخير.



ودخل فريق العاصمة الفرنسية إلى المباراة على ملعب "بارك دي برانس" بعد سقوطه 1-2 أمام مانشستر يونايتد الانكليزي في مستهل مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وشهدت المباراة عودة البرازيلي ماركينيوس والألماني يوليان دراكسلر إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابهما عن آخر مباراتين بسبب الاصابة.



وسجل كين (20 عاماً) الهدف الأول عندما رفع الهولندي ميتشل باكر عرضية عن الجهة اليسرى، تابعها الدولي الإيطالي على الطائر رائعة في الشباك (3).



وفرض فريق المدرب الألماني توماس توخيل هيمنته على اللقاء وسجل الهدف الثاني عندما انطلق في هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى البرازيلي نيمار الذي انطلق من وسط الملعب نحو منطقة الجزاء مرواغًا لاعبي الخصم قبل أن يمرر كرة خالصة إلى كين الذي تابعها في المرمى (23).



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وسجل مبابي الهدف الثالث عندما وصلته الكرة من نيمار إلى داخل المنطقة فمهدها جميلة وتابعها بيسراه بين قدمي الحارس البينيني ساتورنان ألاغب (82).



وأحرز الدولي الفرنسي الهدف الرابع لأصحاب الأرض بعد لعبة جماعية مميزة مرر خلالها نيمار كرة بينية رائعة عن الجهة اليسرى إلى الاسباني بابلو سارابيا داخل المنطقة على القائم الثاني، مررها لمبابي تابعها على باب المرمى (88).



وفي مباراة أخرى استعاد مرسيليا معنوياته قبل استضافة مانشستر سيتي الانكليزي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بفوز على لوريان بنتيجة 1-صفر.



وسجل الهدف، الأرجنتيني الشاب ليوناردو باليردي المعار من بوروسيا دورتموند الألماني، في الدقيقة 54.



وقال المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش بعد الفوز "قدمنا مباراة جيدة، أنا سعيدٌ جدًا (...) قدمنا أداء جماعيًا مميزًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي".



وسجل باليدري الهدف بعدما رفع فلوريان توفان الكرة من ضربة ثابتة بعيدة جدًا عن الجهة اليسرى، وصلت إلى الأرجنتيني (21 عاماً) نحو القائم الثاني تابعها رأسية من زاوية صعبة (54).

المصدر: فرانس برس