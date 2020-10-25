الامارات | مهر غودولفين «تيركيش بالاس» يطلب لقب «كيكوكا شو» الياباني

شكرا لقرائتكم خبر عن مهر غودولفين «تيركيش بالاس» يطلب لقب «كيكوكا شو» الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب مهر غودولفين «تيركيش بالاس» لقبه الأول في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يخوض اليوم تحدي سباق «كيكوكا شو»، الذي يقام على مضمار «كيوتو» الياباني، ويمتد لمسافة الميل وسبعة فيرلونغ (3000 متر).

ويواجه «تيركيش بالاس» المنحدر من نسل الفحل «غولدن هورن»، ويشرف على تدريبه ميستوغو كون، 17 من نخبة جياد المسافات الطويلة، من ضمنها خيول سبق لها الفوز في سباقات الفئة الأولى، يتقدمهم المهر «كونتريل» لـ«تشينجي مايدو» بإشراف المدرب يوشيتو يوجي، خصوصاً أن المهر الياباني البالغ من العمر ثلاث سنوات، يطلب لقب هذا السباق بشعار ضمان فوزه بلقب «التاج الثلاثي الياباني» للموسم الحالي.

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وعلق رئيس «غودولفين» في اليابان، هاري سويني، على حظوظ المهر «تيركيش بالاس» بالفوز بأولى ألقابه في سباقات الفئة الأولى، وقال في تصريحات صحافية: «يتمتع المهر (تيركيش بالاس) بقدرات كبيرة في التعامل مع الأرضيات اللينة، إذ سبق له الفوز أغسطس الماضي بفارق نصف طول عن أقرب منافسيه في سباق (شينانوغاوا تكوبيتسو)، الذي جرى على مضمار (نيغاتا) الياباني، وجاء مكملاً لانتصار في شهر يونيو الماضي حققه على مضمار هانشين».

وأضاف: «ما يميز انتصارات (تيركيش بالاس) أنه يحتفظ بأدائه الأفضل إلى المرحلة الأخيرة، وسبق له الفوز على مسافات مختلفة، وليس لدينا أي قلق على الإطلاق من قدراته التحملية لخوض مسافات أطول بالصورة المشابهة تماماً لمشاركته في سباق (كيكوكا شو) الذي يجري لمسافة 3000 متر».

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