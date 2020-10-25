الامارات | فعالية «التجديف - واقف» في ضيافة حتا 30 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية «التجديف - واقف» في ضيافة حتا 30 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، 30 الجاري، فعالية قوارب التجديف - واقف (نحن نجدف من أجل حتا)، وتقام في بحيرة سد حتا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالتنسيق مع شركة حتا للمغامرات و(حتا كاياك)، ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء.

وأعلن «دبي البحري» عن فتح التسجيل للمشاركة في الفعاليات المرتقبة في بحيرة سد حتا، منذ الخميس الماضي، عبر الموقع الرسمي، حيث تم اعتماد البرنامج الزمني للحدث والذي ينطلق عقب فترة الظهيرة في تمام الساعة الثانية ظهراً، باستكمال التسجيل لجميع المشاركين، ثم حضور الاجتماع الفني مع اللجنة المنظمة، ومن ثم انطلاق مراحل المنافسات. وتقام الفعالية على ثلاث فئات، للرجال وللسيدات وللناشئين من الجنسين.

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي، محمد حارب، في تصريح صحافي: «نحن نجدف من أجل حتا» الحدث الأول من نوعه في منطقة حتا، وبحيرة سد حتا الخلابة، لأن الجميع عرف النادي بأنشطته في شواطئ الخليج العربي، وبعض المناطق المتاخمة للمدينة، لكنه وللمرة الأولى يزور هذه المنطقة من أجل نشر وتوسيع مفهوم الرياضات البحرية والمائية والتعريف بالإمكانات والمناطق ذات الجذب السياحي بالإمارة.

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