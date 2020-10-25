الامارات | داسيلفا: الأداء في مباراة عجمان لم يكن جيداً.. وحققنا الأهم

شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: الأداء في مباراة عجمان لم يكن جيداً.. وحققنا الأهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب اتحاد كلباء، الأورغوياني، خورخي داسيلفا، أن فريقه حقق الهدف الذي حضر من اجله إلى استاد راشد بن سعيد في عجمان، ونجح في العودة بالنقاط الثلاث.

وتفوق اتحاد كلباء بشق الأنفس على عجمان بهدف دون رد، سجله التوغولي بينيل مالابا، قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

وقال في مؤتمر صحافي: «لم يكن أداؤنا في مباراة عجمان على النحو الذي كنت أطمح إليه، لكننا خرجنا بما هو أهم وحصلنا على الفوز».

وأضاف: «دخل الفريقان اللقاء بظروف متشابهة، وهو ما صعّب من حدة المواجهة علينا وعليهم، لذلك كان واضحاً في بعض أوقات المباراة أن كل طرف متخوف من الهزيمة، لكننا استطعنا بفضل مهارة مالابا، أن نخطف هدفاً في وقت حساس من المباراة».

وأشار: «لم تكن صعوبة اللقاء علينا أننا خسرنا المباراة الأولى ضد شباب الأهلي، لكن الصعوبة في غياب ثلاثة عناصر مهمين، هم: سلطان الزعابي وسلطان عادل وأحمد لطفي، ما دفع بنا إلى إجراء تعديلات في بعض مراكز اللاعبين لمواجهة غياب تلك الأسماء».

وشهدت المباريات الثلاث الأخيرة، التي جمعت اتحاد كلباء مع عجمان على المستويين الرسمي والودي، تفوقاً واضحاً لـ«النمور»، إذ نجح في الفوز على عجمان بنتيجة 6-2 خلال مباراة جمعتهما في مرحلة الإياب من الموسم الماضي، وأعاد كلباء تفوقه بنتيجة كبيرة أيضاً، خلال المباراة التي جمعتهما في بطولة الشارقة الودية، في أغسطس الماضي، وفاز 4-1، ليعود ويجدد فوزه، أول من أمس، بهدف دون رد.

وسبق لعجمان أن فاز على اتحاد كلباء في أربع مباريات مقابل ثلاث، فيما حضر التعادل السلبي في مرة واحدة فقط.

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وشدد المدرب، خورخي داسيلفا، على أن الفوز على عجمان سيرفع كثيراً من عبء الضغوط على الفريق بشكل عام قبل مواجهة الجزيرة في الجولة الثالثة، قائلاً: «أنا على ثقة تامة بأن إمكانات لاعبي كلباء عالية، وأن الفريق مازال أمامه الكثير ليقدمه في بطولة الدوري هذا الموسم، وبمرور المباريات سيظهر النمور بصورة أفضل مما سبق».

الشحي يقلّل من عواقب الخسارة أمام كلباء

قلّل لاعب خط وسط عجمان، محمد الشحي، من عواقب تعرّض فريقه للهزيمة الثانية على التوالي في دوري الخليج العربي.

وسقط البرتقالي مجدداً بهدف دون رد أمام اتحاد كلباء، بعد أن خسر الجولة الافتتاحية أمام الظفرة 1 -4.

وقال الشحي في تصريحات بعد المباراة: «خلال موسم 2017-2018 لم نستطع تحقيق الفوز في أول أربع مباريات على التوالي، وعلى الرغم من ذلك ظفرنا بالمركز الثامن في نهاية المسابقة، ومازلنا في بداية الموسم».

وأضاف: «قدمنا أداءً أفضل من المباراة الماضية، لقد خضنا 85 دقيقة جيدة حتى سُجل في مرمانا، والمباراة في مجملها كانت طيبة بالنسبة لنا».

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