الامارات | كايزر: إصابة عموري ضربة قوية لطموحات الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: إصابة عموري ضربة قوية لطموحات الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، حزنه بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها لاعب الفريق، عمر عبدالرحمن، خلال مباراة «فخر أبوظبي» أمام الظفرة، أول من أمس، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، مشدداً على أن إصابة «عموري» تعد ضربة قوية لطموحات الفريق في الفترة المقبلة، مبيناً أنه يعد من العناصر الأساسية والمهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي: «لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن عن طبيعة الإصابة، إذ إن عموري سيخضع للمزيد من الفحوص، وأتمنى ألا تكون إصابة مؤثرة، لأنه لاعب مهم وغيابه عن الفريق ضربة قوية لنا».

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه يشعر بالإحباط بسبب انتهاء المباراة بالتعادل، وقال: «أشعر بالإحباط لأننا قدمنا مردوداً جيداً مقارنة بالنتيجة التي انتهت بها المباراة، إذ إن الفريق ظهر بشكل جيد عقب طرد سالم راشد، واستحوذنا على الكرة ولعبنا بشكل جيد جداً».

وأوضح: «أحترم قرارات الحكم، لكني أتحفظ على قرار طرد سالم راشد، بخصوص البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها، إذ إن الحكم كان يحتسب أي مخالفة يرتكبها فريقي بصورة مباشرة، ونحصل على البطاقات بكل سهولة، بينما لم يطبق الأمر نفسه مع لاعبي الظفرة».

وتابع: «لا يوجد لدي أي اعتراض على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد محمد ربيع، لكن كما ذكرت هناك بعض الحالات التي شعرت من خلالها بالاستياء، ولا أرغب في الحديث حتى لا يتم تفسير حديثي بصورة خاطئة».

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وختم تصريحاته قائلاً: «كنا نعلم أننا سنلعب أمام فريق يعتمد على الكرات الطويلة، بينما نحن نركز على الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، وأرى أن الفريق بشكل عام قدم مباراة جيدة، رغم خسارة نقطتين».

فيسيلوفيتش: مشاعري متناقضة بعد التعادل

قال مدرب الظفرة، الصربي ألكسندر فيسيلوفيتش، إنه يشعر بالتناقض بشأن نتيجة مباراة فريقه أمام الجزيرة، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، موضحاً في مؤتمر صحافي: «لا أعلم إذا كان يجب أن نكون سعداء بالحصول على نقطة، أم نشعر بالحزن بسبب خسارة نقطتين، لكن بشكل عام أتوجه بالتهنئة إلى لاعبي الظفرة على الأداء الكبير الذي قدموه».

وأضاف: «الفريق يستحق الإشادة لأننا حافظنا على تركزينا منذ البداية حتى النهاية، إذ إننا راعينا في تحضيراتنا للمباراة، الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجزيرة، وكيفية خوض المباراة بالصورة المطلوبة».

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