الامارات | الفردان: لكل مرحلة استراتيجيتها في النصر.. وهدفنا المربع الذهبي في الدور الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن الفردان: لكل مرحلة استراتيجيتها في النصر.. وهدفنا المربع الذهبي في الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق النصر، حبيب الفردان، صاحب هدف الفوز الأول هذا الموسم للعميد على خورفكان في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، أول من أمس، إن «لكل مرحلة استراتيجيتها في نادي النصر، والأهم في الفترة الراهنة، خصوصاً في الدور الأول، الاستمرار في تحقيق الانتصارات، وبلوغ المربع الذهبي، ثم المنافسة بعد ذلك في لقب الدوري».

وشدد لـ«الإمارات اليوم» على أنه ليس غاضباً لدخوله بديلاً، قائلاً إنه يحترم قرارات المدرب كرونسلاف، رغم أنه يتمنى أن يحظى بزمن أكبر للعب، وأن يتم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية. وأضاف: سأبقى لاعباً في الفريق، وأحترم وجهة نظر المدرب، وأنا جاهز للمشاركة في أي لحظة في المباراة، لتشكيل الإضافة للفريق.

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وقال: الآن علينا أن نفوز لندخل المنافسة، ونتمنى أن يشكل الانتصار على خورفكان انطلاقة للفريق نحو تحقيق تطلعاته، وأن يتم تعزيزه بانتصار آخر على الوصل في الجولة المقبلة. وأضاف أن العميد واجه صعوبة بسبب التكتل الدفاعي لخورفكان، مشيراً إلى أنهم كانوا واثقين بتسجيل هدف الفوز في أي لحظة.

الفردان سجل هدف الفوز الأول هذا الموسم للنصر على حساب خورفكان.

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