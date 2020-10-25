الامارات | العين يدشن حملة الدفاع عن «كأس اليد» بانتصار عريض على الوحدة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن العين حملة الدفاع عن لقبه في كأس الإمارات لكرة اليد بالصورة المُثلى، بعد أن حقق انتصاراً عريضاً على ضيفه الوحدة «35-18»، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة نادي بني ياس لحساب المجموعة الأولى.
وشهدت الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة ذاتها، فوز الجزيرة على ضيفه بني ياس بنتيجة «26-19»، قبل أن يخطف شباب الأهلي فوزاً صعباً على مليحة بواقع «32-27» في لقاء جمعهما لحساب المجموعة الثانية أقيم على صالة نادي الوصل.
ونجح العين في تحقيق انتصاره العريض على الوحدة، عقب شوط أول أنهاه «الزعيم» متقدماً بفارق سبعة أهداف بنتيجة «17-10»، قبل أن يكمل مهمة توسيع الفارق في الشوط الثاني وإنهاء المباراة بنتيجة «35-18».
وفي أقوى المباريات، عانى شباب الأهلي، خلال مراحل الشوط الأول من لقاء مليحة، الذي انتهى بالتعادل «15-15»، قبل أن ينجح «فرسان دبي» في حسم المباراة في الشوط الثاني بفارق خمسة أهداف بنتيجة «32-27».
وفي لقاء الجارين، بسط لاعبو الجزيرة أفضليتهم أمام بني ياس، بعد شوط أول حسمه «فخر أبوظبي» بواقع «14-9»، وفي الشوط الثاني نجحوا خلاله في الحفاظ على الفارق «26-19».
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