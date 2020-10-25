الامارات | سلطان راشد: «ظلم التحكيم» السبب الأساسي في ضياع الفوز من العين

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان راشد: «ظلم التحكيم» السبب الأساسي في ضياع الفوز من العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشرف فريق العين، سلطان راشد، إن «الزعيم تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباراة الفريق أمام شباب الأهلي»، أول من أمس، في ختام مباريات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، لافتاً إلى أن «حكم المباراة عادل النقبي وطاقم الحكام في غرفة تقنية الفيديو حرموا العين ركلة جزاء صحيحة في الدقائق الأخيرة من المباراة».

وقال راشد في تصريحات صحافية: «الجميع يتفق على أن الفريق يستحق ركلة جزاء، وأن التحكيم كان السبب الأساسي في خسارة نقطتين على ملعب المنافس، إذ إن أي حكم سيشاهد اللعبة سيقرر أنها ركلة جزاء».

وأضاف: «يجب أن يكون كل من اتحاد الكرة ولجنة الحكام على مستوى الحدث، وأنه مثلما تقوم الأندية بإعداد لاعبيها استعداداً للموسم، يجب أن يقوموا بإعداد الحكام بالصورة المطلوبة، خصوصاً أن الأندية تتعرض لضغوط جماهيرية».

وتابع: «لا أعرف من الموجود داخل غرفة تقنية الفيديو، ولكن هناك ظلم واضح تعرض له العين، إذ كان من المهم أن نحقق الفوز على منافس قوي، وأن يكون الفوز على ملعبه، ولا شك أن عدم احتساب ركلة الجزاء مؤثر جداً على نتيجة المباراة، خصوصاً أنها في الدقيقة 87 من المباراة، وسيكون هناك ردة فعل من النادي حول هذا الموقف».

وأشاد مشرف العين بمردود لاعبي فريقه، وقال: «أرى أن أداء اللاعبين في تصاعد وأتوجه بالشكر إلى اللاعبين على المستوى الذي قدموه، وأنا متأكد أن الفريق يمتلك الكثير ليقدمه في المباريات المقبلة».

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن العين خاض المباراة بهدف الفوز على شباب الأهلي، وقال: «جئنا من أجل تحقيق الفوز، مع كامل احترامنا لشباب الأهلي، الذي نقدر الإمكانات التي يمتلكها، ولكن لدينا ثقة كبيرة في نجوم الفريق».

من جهته أكد مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، أنه يجب أن يقوم الحكام المسؤولون عن تقنية الفيديو بدورهم على أكمل وجه، وقال في المؤتمر الصحافي: «حكم المباراة كان جيداً ومهمته لم تكن سهلة في إدارة هذه المباراة الحماسية والقوية، ولن أتحدث عن أداء الحكم ولا عن صحة ركلة الجزاء، غير أنني أطالب حكام تقنية الفيديو بالقيام بدورهم في مساعدة الحكم بالصورة المطلوبة».

وزاد: «في اعتقادي أن مشاهدة المباراة كانت ممتعة، وأود هنا أن أهنئ الفريقين على الأداء الحماسي».

وأكمل: «المؤكد أننا لسنا في أفضل حالاتنا البدنية في هذه الفترة من الموسم، وسعينا إلى الفوز بنتيجة المباراة ولكن في نهاية الأمر يتوجب علينا أن نتقبل نتيجة التعادل الإيجابي».

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محمد حمدون: زاراغوسا استعان بالأدوات المتاحة أمامه

قال مشرف فريق شباب الأهلي، محمد حمدون، إن «المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا استعان بالأدوات المتاحة أمامه في اختيار التشكيلة التي خاض بها مباراة العين»، لافتاً إلى أن زاراغوسا لديه رؤيته الخاصة في الدفع بكل من يوسف جابر ومحمد جابر كقلبي دفاع. وقال حمدون في تصريحات صحافية: «هناك بعض اللاعبين لم يصلوا إلى الجاهزية المطلوبة، لذلك المدرب اختار التشكيلة المناسبة». وأضاف: المباراة كانت جيدة، وكان بإمكان كل فريق أن يحقق الفوز. وأشار إلى أن شكل المنافسة في اللقب سيتضح عقب مرور خمس أو ست جولات، مشيراً إلى أن الجولتين الأولى والثانية شهدتا ظهور العديد من الفرق بمستويات جيدة.

شباب الأهلي ظهر بالزي الجديد في لقاء العين

خاض شباب الأهلي مباراة العين مرتدياً الزي الأساسي الجديد، وهو من تصميم شركة «نايكي» الأميركية، إذ أبدى لاعب «فرسان دبي»، حارب عبدالله سهيل، إعجابه بالزي، وقال في تصريح صحافي إنه «متحمس جداً بعد انطلاق الموسم الجديد، ويتطلع للتعاون مع زملائه لتحقيق المزيد هذا العام والفوز بالدوري».

مدرب العين:

لسنا في أفضل حالاتنا البدنية.. وعلينا تقبل نتيجة التعادل.

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