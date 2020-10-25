الامارات | إعلان قائمة مرشحي انتخابات «الطائرة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قائمة مرشحي انتخابات «الطائرة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو لجنة انتخابات اتحاد الكرة الطائرة، المتحدث الرسمي، المستشار القانوني حسن المرزوقي، أن لجنة الانتخابات ستنشر، الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، القائمة المبدئية للمرشحين لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة للدورة 2020-2024، بعد أن تسلمت اللجنة 11 استمارة، قبل إغلاق باب الترشح 11 الجاري.

وقال المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الاجتماع، الذي سيعقد في نادي الشطرنج بالشارقة، سيتم من خلاله نشر القوائم، بعد أن شهدت الفترة الماضية مراجعة جميع أوراق الترشح التي قدمتها الأندية لممثليها الذين يتنافسون في الانتخابات. وقال إن كل الترتيبات مكتملة لانعقاد الاجتماع، على أن يتواصل بعدها سير العملية الانتخابية، وفقاً لما هو معلن.

Advertisements

ويفتح باب الطعون في الترشيحات 4 نوفمبر المقبل، على أن ينشر الكشف النهائي في اليوم التالي، وسيُفتح باب التصويت يوم 22 نوفمبر، ثم يتم اعتماد التشكيل الجديد في 7 ديسمبر. ويتنافس في منصب الرئيس، يوسف الملا، الرئيس الحالي، والدكتور أحمد المطوع ممثل نادي النصر، وعبدالله الدرمكي ممثل نادي العين.

في جانب آخر، التحق شباب الأهلي والعين بالنصر في المربع الذهبي لكأس نائب رئيس الدولة. ويقام نصف النهائي الجمعة المقبلة، والنهائي في 6 نوفمبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news