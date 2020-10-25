- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب
رفض عضو مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، التعليق على الأنباء التي أشارت إلى أن إدارة النادي تفكر في الاستغناء عن خدمات المدرب الحالي، مشيراً إلى أنه من المبكر أن يتم تقييم عمل المدرب عقب مرور جولتين فقط من الدوري.
تقشف
بدأ النادي الكبير بدوري الخليج العربي اتباع سياسة مالية جديدة، من خلال التقشف وتقليل النفقات للمحافظة على وضعه المالي، بعدما أنفق مبالغ مالية كبيرة على الصفقات وتعاقدات اللاعبين، خصوصا الأجانب.
اقتراح
اقترح جمهور أحد أندية المحترفين على مدرب الفريق، عدم إجراء تبديلات أثناء المباريات المقبلة إلا للضرورة القصوى، بعدما تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين عقب قيام المدرب بإجراء التبديلات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.