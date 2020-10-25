الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

رفض عضو مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، التعليق على الأنباء التي أشارت إلى أن إدارة النادي تفكر في الاستغناء عن خدمات المدرب الحالي، مشيراً إلى أنه من المبكر أن يتم تقييم عمل المدرب عقب مرور جولتين فقط من الدوري.

تقشف

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بدأ النادي الكبير بدوري الخليج العربي اتباع سياسة مالية جديدة، من خلال التقشف وتقليل النفقات للمحافظة على وضعه المالي، بعدما أنفق مبالغ مالية كبيرة على الصفقات وتعاقدات اللاعبين، خصوصا الأجانب.

اقتراح

اقترح جمهور أحد أندية المحترفين على مدرب الفريق، عدم إجراء تبديلات أثناء المباريات المقبلة إلا للضرورة القصوى، بعدما تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين عقب قيام المدرب بإجراء التبديلات.

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