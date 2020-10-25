الامارات | فوز العروبة وتعادل مصفوت ودبا الفجيرة في «تمهيدي الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العروبة وتعادل مصفوت ودبا الفجيرة في «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العروبة على الذيد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت، أمس، على استاد خليفة بن زايد في نادي العروبةـ ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، وسجل العروبة هدفه الأول عن طريق الإيفواري فيكتور نوانيري، في الدقيقة 16، قبل أن يضيف سعيد عبيد هدفين في الدقيقتين 32 و49، فيما سجل يوسف خلفان الهدف الرابع (62)، بينما سجل للذيد محمد رفاعي (70).

وتعادل مصفوت مع دبا الفجيرة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وافتتح مصفوت التسجيل عن طريق البرازيلي المقيم، جارديل أوليفيرا سوزا (37) وجاسم مهدي (57)، بينما سجل لدبا الفجيرة البديل أحمد راشد (74)، وأحمد إبراهيم (90+2).

وأصبح رصيد العروبة ست نقاط في المركز الأول للمجموعة الثانية، يليه مصفوت برصيد خمس نقاط في المركز الثاني، ثم دبا الفجيرة في المركز الثالث بأربع نقاط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news