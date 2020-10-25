الامارات | سالم ربيع مدرباً للوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم ربيع مدرباً للوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل‬⁩ لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع سالم ربيع، لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول. ‏ Advertisements وذكرت الشركة على حسابها في "تويتر" أن الجهاز الفني المعاون سيتكون من: مساعد المدرب: بيدرو جوميز، مساعد المدرب: حسن العبدولي، مدرب اللياقة: بوجدان مريشيانو، مدرب الحراس: اليكسندر فلورين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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