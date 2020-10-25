الامارات | تأهل شباب الاهلي ودبا الحصن والبطائح لنصف نهائي كأس الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل شباب الاهلي ودبا الحصن والبطائح لنصف نهائي كأس الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شباب الأهلي على فريق اتحاد كلباء (5-4)، وتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات متربعا على صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما تعادل دبا الحصن مع الظفرة (1-1) وحل بمركز الوصيف برصيد 7 نقاط، بينما في المجموعة الثانية فاز البطائح على الشارقة بهدف نظيف، وفي مباراة تحصيل حاصل فاز مليحة على الحمرية (6-5)، ليصبح رصيد البطائح 7 نقاط في المركز الثاني خلف النصر الاول 10 نقاط.

وأقيمت المباريات مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور التمهيدي للبطولة.

وبذلك سيلتقي في الدور نصف النهائي شباب الاهلي مع البطائح والنصر مع دبا الحصن. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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