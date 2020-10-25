شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا يحقق فوزًا كبيرًا على فوينلابرادا في الدوري الإسباني للدرجة ‏الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق نادي ألميريا من تحقيق فوزاً كبيراً على حساب ضيفه فوينلابرادا بثلاثة أهداف نظيفة بمنافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني. واستطاع خوسيه كورباس سيرنا من تسجيل ثلاثية ألميريا وأحرز «هاتريك» في الدقائق 42، 64 و76 من عمر المباراة. ولعب فريق فوينبلابردا منقوصاً بعد طرد لاعبه باثيه سيس قبل النهاية بـ 14 دقيقة. الفوز رفع رصيد ألميريا للنقطة 7 في المركز السادس عشر وجمًد من رصيد فوينلابرادا عند النقطة 13 في المركز الرابع بجدول ترتيب السيكوندا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألميريا يحقق فوزًا كبيرًا على فوينلابرادا في الدوري الإسباني للدرجة ‏الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.