شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يشكر الجهاز الطبي لفريق بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الشكر والتحية للجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز على المجهود المبذول من جانب جميع أفراد الجهاز الطبي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى القوة والحزم.

وأوضح مسئولو كاف في الاجتماع الفني لمباراة نهائي الكونفدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان، أن مجهودات الجهاز الطبي وتطبيقه الحذر لكل الإجراءات وبمنتهى الصرامة كان نتاجه أنه لم تظهر أي عينة إيجابية واحدة إيجابية بفيروس كورونا خلال فترة مباريات البطولة.

كما حرص مسئولو بيراميدز في الاجتماع على منح درع النادي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ودرع آخر لمندوبي نادي نهضة بركان المغربي في سابقة تحدث لأول مرة.