شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفاظه على لقبه العالمي.. حبيب يفجر مفاجأة ويعلن اعتزاله بسبب وفاة والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي اليوم السبت بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة UFC 254. وتابع: «الحمد لله على هذا الفوز، كانت هذه مباراتي الأخيرة هنا، من المستحيل أن أعود مجدداً بدون والدي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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