شكرا لقرائتكم خبر الهلال الأول في المسؤولية الاجتماعية والخليج ثانيا والفيصلي ثالثا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أعلنت ذلك لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس.وجاء إعلان الفائزين على هامش لقاء المسؤولية الاجتماعية الذي أقامته اللجنة بحضور ممثلي المسؤولية الاجتماعية في الأندية المحترفة الذي أقيم في القاعة الرئيسية بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.
وفازت أندية الهلال والخليج والفيصلي تواليا بالمراكز الثلاثة الأولى، وسط منافسة مع 17 ناديا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.
وتوج الهلال بجائزة المركز الأول التي تبلغ 150 ألف ريال عن مبادرته (العناية بلاعبي دوري الأحياء لكرة القدم)، والتي تمت في 13 مدينة بالشراكة مع رابطة دوري الأحياء بالاتحاد السعودي للرياضة للجميع.
وحقق نادي الخليج جائزة المركز الثاني وقيمتها 100 ألف ريال عن مبادرته (فصول المستقبل) التي تهدف إلى تجهيز 6 فصول خاصة بالموهوبين في مدينة سيهات ذات مواصفات متميزة من حيث البنية التحتية وأساليب التعليم والتقنيات الذكية الحديثة، وتمت عبر مجموعة من الشراكات المختلفة، وتؤسس هذه المبادرة لبيئة نموذجية للطلاب الموهوبين الذين يعدون إحدى ركائز الاستثمار الأمثل في الوطن، واستفاد من هذه الفصول حتى الآن 120 طالبا وطالبة من أبناء المنطقة الموهوبين.
وجاء تحقيق نادي الفيصلي لجائزة المركز الثالث وقيمتها 50 ألف ريال عن مبادرته (قدرات)، المتمثلة في احتضان مجموعة من البراعم والناشئين في النادي، وتطويرهم عبر أكثر من 15 برنامجا متنوعا في المجالات التعليمية والثقافية والتقنية والترفيهية والاجتماعية خلال الموسم الرياضي، حيث التحق بهذه المبادرة 65 فردا ضمن نطاق الفئة العمرية المحددة، ونتج عنها إقامة بعض المعارض الخاصة بالمنتمين للمبادرة، واكتشاف 22 موهبة في مجالات مختلفة، وكذلك المشاركة في مجموعة من الأنشطة التطوعية المقامة في المنطقة.
ووقعت اللجنة على هامش لقائها مع الأندية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة لخدمة ذوي الإعاقة في جميع مجالات كرة القدم، حيث مثل اللجنة رئيسها نزيه النصر، ومثل الجمعية مدير الإعلام والعلاقات ماجد الفهمي، كما عقدت اللجنة لقاء مفتوحا وورشة عمل مع ممثلي المسؤولية الاجتماعية في الأندية المحترفة، تم خلاله مناقشة الأندية عن أهداف المستقبل وأبرز المعوقات التي واجهتهم، وزيادة النهوض بالعمل الاجتماعي داخل الأندية.
لماذا توج الهلال بالجائزة؟
- تبنى مبادرة (العناية بلاعبي دوري الأحياء لكرة القدم).
- تمت المبادرة في 13 مدينة بالشراكة مع رابطة دوري الأحياء بالاتحاد السعودي للرياضة للجميع.
- أسهم النادي في توفير 210 حقائب إسعافية.
- استقطب 5292 متطوعا متخصصا في مجالات طبية وإسعافية لحضور جميع المباريات.
- قدم الدعم الطبي اللازم لخدمة 4000 لاعب من لاعبي دوري الأحياء.
- مكن 4000 لاعب من ممارسة كرة القدم في جو آمن وصحي تماشيا مع أهداف الرؤية لزيادة عدد الممارسين للرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأول في المسؤولية الاجتماعية والخليج ثانيا والفيصلي ثالثا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.