اللقب الأفريقي الأول يداعب نهضة بركان وبيراميدز

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وللمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت بنظامها الجديد عام 2004، يقام الدور النهائي من لقاء وحيد، وليس عبر مباراتي ذهاب وعودة.في المقابل، يحلم بيراميدز، الذي يشارك في المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه، بأن يكون ثالث فريق مصري ينال اللقب، بعد الأهلي والزمالك.
وبات فريق بيراميدز (الأسيوطي سابقا) أحد القوى الحديثة في كرة القدم المصرية الآن، بعدما ضم في صفوفه عددا من النجوم الدوليين في مقدمتهم صانع الألعاب المخضرم عبدالله السعيد.
وسيشارك الفائز في كأس السوبر الأفريقي، حيث يواجه بطل دوري الأبطال.
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