اللقب الأفريقي الأول يداعب نهضة بركان وبيراميدز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريقا نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري للتتويج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، للمرة الأولى في تاريخهما، وذلك عندما يلتقيان اليوم في نهائي البطولة على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط.

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت بنظامها الجديد عام 2004، يقام الدور النهائي من لقاء وحيد، وليس عبر مباراتي ذهاب وعودة.

في المقابل، يحلم بيراميدز، الذي يشارك في المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه، بأن يكون ثالث فريق مصري ينال اللقب، بعد الأهلي والزمالك.

وبات فريق بيراميدز (الأسيوطي سابقا) أحد القوى الحديثة في كرة القدم المصرية الآن، بعدما ضم في صفوفه عددا من النجوم الدوليين في مقدمتهم صانع الألعاب المخضرم عبدالله السعيد.

وسيشارك الفائز في كأس السوبر الأفريقي، حيث يواجه بطل دوري الأبطال.