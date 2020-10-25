كورونا يصيب 3 من اتحاد الجزائر

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وذكر النادي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، أن نتائج المسحة التي خضع لها أعضاء الفريق (42 عضوا) الذي كان يخوض معسكرا إعداديا بمدينة مستغانم غرب الجزائر، أظهرت وجود 3 حالات إيجابية بدون أعراض بين اللاعبين، لكن دون أن يكشف عن هوياتهم.وأوضح المصدر نفسه، أنه سيشرع في تطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بالحالات الإيجابية بمجرد تلقي جميع النتائج النهائية.
وتبعا لذلك، تقرر إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن يلتقي فيها اتحاد الجزائر مع اتحاد بسكرة اليوم.
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