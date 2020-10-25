موكوكو يعترض على العنصرية بسوبر هاتريك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل النجم الصاعد بصفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوسوفا موكوكو، 4 أهداف (سوبر هاتريك) جديدة أمس، واحتفل بأحد الأهداف بطريقة يعترض فيها على العنصرية، وذلك بعد أسبوع واحد من تعرضه لإساءات عنصرية من جماهير شالكه. وجثا موكوكو (15 عاما) على ركبته ورفع قبضته بعدما سجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها دورتموند تحت 19 عاما، على روت فيس إيسين 6-0. وكان موكوكو تعرض أيضا في مباراة ديربي الرور للشباب أمام شالكه، إلى إساءات عنصرية بعدما سجل 3 أهداف «هاتريك». ووعد شالكه بالتحقيق في الواقعة واتخاذ إجراءات ردا على ذلك. ويعد موكوكو، المولود في الكاميرون، أحد أكبر المواهب في الدوري الألماني (بوندسليجا). وسيكون بإمكانه المشاركة للمرة الأولى مع الفريق الأول بعد أن يتم عامه الـ16 الشهر المقبل. وسجل موكوكو 10 أهداف في 3 مباريات مع فريق تحت 19 عاما حتى الآن.

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