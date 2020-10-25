شكرا لقرائتكم أحمد جمال: البعض يريد عمل فتنة في الزمالك قبل مباراة الرجاء ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الاعلامي أحمد جمال جماهير وأنصار نادي الزمالك من المحرضين ‏على عمل الفتنة والانشقاق داخل صفوف الفريق قبل مواجهتي ‏الاسماعيلي والرجاء بالدوري ودوري أبطال أفريقيا.‏

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وشدد جمال خلال تقديمه حلقة السبت من برنامج زملكاوي عبر شاشة ‏قناة الزمالك على ضرورة توخي الحذر من الأخبار الكاذبة والشائعات ‏التي يقوم البعض بنشرها وإذاعتها في هذا التوقيت الحرج.‏

واستشهد جمال بموقف باتشيكو وبقيامه بتصوير مقطع فيديو خصيصاً ‏لجماهير الزمالك لنفي ما تردد حول غضب مجلس الادارة والجهاز الفني ‏من تحديد الموعد الجديد لمباراة الزمالك، وبعث رسالة طمأنينة لأنصار ‏القلعة البيبضاء.‏