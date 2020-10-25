شكرا لقرائتكم أحمد جمال: البعض يريد عمل فتنة في الزمالك قبل مباراة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذر الاعلامي أحمد جمال جماهير وأنصار نادي الزمالك من المحرضين على عمل الفتنة والانشقاق داخل صفوف الفريق قبل مواجهتي الاسماعيلي والرجاء بالدوري ودوري أبطال أفريقيا.
وشدد جمال خلال تقديمه حلقة السبت من برنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك على ضرورة توخي الحذر من الأخبار الكاذبة والشائعات التي يقوم البعض بنشرها وإذاعتها في هذا التوقيت الحرج.
واستشهد جمال بموقف باتشيكو وبقيامه بتصوير مقطع فيديو خصيصاً لجماهير الزمالك لنفي ما تردد حول غضب مجلس الادارة والجهاز الفني من تحديد الموعد الجديد لمباراة الزمالك، وبعث رسالة طمأنينة لأنصار القلعة البيبضاء.
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