شكرا لقرائتكم حسام البدرى يجتمع مع معاونيه اليوم باتحاد الكرة لتجهيز معسكر نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، اجتماعًا اليوم الأحد فى مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر نوفمبر المقبل ومواجهتى توجو فى تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويناقش الجهاز الفنى للمنتخب كذلك تقرير الجهاز الإدارى للمنتخب بعد سفر أحد الإداريين إلى توجو من أجل إنهاء ترتيبات إقامة وتدريب المنتخب فى توجو.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر البدرى قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل. ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون شملت القائمة 5 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى ) محمد الننى (أرسنال الإنجليزى ) أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ).

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أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا على أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها 9 نوفمبر المقبل وحتى 17 من نفس الشهر ..وأضاف أن الجهاز الفنى استقر على مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات وينتظر إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم فى المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم سواء كانت فى المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن هؤلاء اللاعبين وذلك للإطمئنان على سلامة كل العناصر.

وأكد مدير المنتخب أن هناك مجموعة من لاعبى المنتخب الاوليمبى تقع ضمن اختيارات الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى وفقا للتنسيق الكامل مع الكابتن شوقى غريب وأبرزهم مصطفى محمد وأحمد ابوالفتوح وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق ورمضان صبحى ..موضحا أن هؤلاء اللاعبين مرشحون بنسبة كبيرة للتواجد فى قائمة المعسكر المقبل وانه سيتم الاعلان عنهم بشكل رسمى مع باقى العناصر المحلية الاخرى بعد إنتهاء كل المباريات.