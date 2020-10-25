شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف: موسيماني طور أداء الأهلي.. بيزعق علي الخط وهو كسبان 2/0 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، عن مستوى فريق الأهلي مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قائلا:" موسيماني طور الأهلي كثيرًا والأهلي بقى قوي ووضعه أتحسن ولسة هيتحسن".

أضاف عبد اللطيف في تصرييات تلفزيونية: "موسيماني بيزعق للاعيبة الأهلي رغم فوزه بهدفين وبيطلع يقول أن الأداء لم يصل إلى المستوى الذي يأمله وموسيماني أعاد عهد مانويل جوزيه في ولايته الثانية بالأهلي".

وتابع: "الأهلي أصبح له شكل وقادر على الفوز في أي مباراة وأصبح شكله ونتائجه مثل الولاية الثانية لمانويل جوزيه مع الأهلي".

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وعن مباراة الزمالك والرجاء قال: "أنا زملكاوي ولكن أتحدث بمنتهي الحيادية فالرجاء استحق ضربة جزاء بعدما لمسة الكرة يد محمد عبدالغني مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "لقاء الإياب بين الفريقين سيكون صعب للغاية ويجب على الزمالك أن يركز بشكل كبير بسبب صعوبة المباراة".

تحدث نجم الزمالك السابق، عن موقف نادي بيراميدز وفرصه في التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي قائلا:" أتمنى أن يفوز بيراميدز ويتوج باللقب ولكن أعتقد أن مدرب بيراميدز تشاتشيتش هو أخطر شخص على الفريق في تلك المباراة".

وأوضح: "تشاتشيتش بيألف في المباريات المهمة والكبيرة وهو سيكون أخطر شخص على بيراميدز في تلك المباريات".