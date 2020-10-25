شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبداللطيف: الرجاء المغربي كانت له ركلة جزاء مستحقة أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، إن نادي الرجاء المغربي كان له ضربة جزاء صحيحة أمام نادي الزمالك في لقاء الذهاب بين الفريقين على ستاد مركب محمد الخامس والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية: "أنا زملكاوي ولكن أتحدث بمنتهي الحيادية فالرجاء استحق ضربة جزاء بعدما لمسة الكرة يد محمد عبدالغني مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "لقاء الإياب بين الفريقين سيكون صعب للغاية ويجب على الزمالك أن يركز بشكل كبير بسبب صعوبة المباراة".

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تحدث نجم الزمالك السابق، عن موقف نادي بيراميدز وفرصه في التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي قائلا:" أتمنى أن يفوز بيراميدز ويتوج باللقب ولكن أعتقد أن مدرب بيراميدز تشاتشيتش هو أخطر شخص على الفريق في تلك المباراة".

وأوضح: "تشاتشيتش بيألف في المباريات المهمة والكبيرة وهو سيكون أخطر شخص على بيراميدز في تلك المباريات".