شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى الكونفدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان فى أرقام.. مصر تنتظر اللقب الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة من نوع خاص تكتب تاريخ جديد للفائز بين نتيجتها، تلك التى تجمع بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب مولاى محمد الخامس بالرباط فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، الذى يقام لأول مرة فى في تاريخ البطولة التي انطلقت بنظامها الجديد عام 2004، من لقاء وحيد، وليس عبر مباراتي ذهاب وعودة، كما جرت العادة في الأعوام الماضية.

ويستعرض"الخليج 365" فى التقرير التالى، مجموعة من الأرقام الخاصة بنهائى الكونفدرالية اليوم بين بيراميدز ونهضة بركان:

- حال فوز بيراميدز او نهضة بركان سيكون أول لقب أفريقي في تاريخ الناديين، وأول لقب في العموم للفريق للمصري.



نهضة بركان

- للمرة الثانية على التوالي، يأتي نهائي المسابقة القارية مغربيا مصريا - نهائي الموسم الماضي بين الزمالك ونهضة بركان-.

- للمرة الثانية على التوالي يخوض نهضة بركان نهائي الكونفدرالية بعدما خسر النسخة الماضية أمام الزمالك بركلات الترجيح، بعدما تبادل كل فريق الفوز بملعبه 1-0.



بيراميدز

- فوز بيراميدز يمنح مصر اللقب الثالث للكونفدرالية ( الأهلى 2014 – الزمالك 2019).

- فوز نهضة بركان يمنح المغرب للقب البطولة للمرة الخامسة، سبقه أندية الجيش الملكي (2005)، والفتح الرباطي (2010)، والمغرب الفاسي (2011) والرجاء (2018).

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مشوار نهضة بركان في الطريق إلى نهائي الكونفدرالية

وصعد نهضة بركان للنهائي الثاني على التوالي بالكونفيدرالية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بالمسابقة، التي ضمت زاناكو الزامبي وموتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية وأدجوبي البنيني، برصيد 11 نقطة، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة

واجتاز الفريق المغربي، عقبة المصري البورسعيدي في دور الثمانية، حيث تعادل معه 2-2 ذهابا بمصر، قبل أن يفوز 1-0 في لقاء الإياب الذي جرى بالمغرب، وفى قبل النهائي فاز 2 -1 على مواطنه حسنية أغادير.

مشوار بيراميدز في الطريق إلى نهائي الكونفدرالية

بدأ بيراميدز مشواره فى البطولة من دورالـ 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى و تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول حيث تعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

ببداية قوية للغاية تصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات، التي ضمت المصري وإينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني، برصيد 15 نقطة، محققا أعلى رصيد من النقاط بين الفرق الـ16 بمنافسات المجموعات، حيث حقق 5 انتصارات مقابل خسارة وحيدة.

وواصل بيراميدز مشواره في البطولة، بعدما عبر زاناكو في دور الثمانية، بالفوز 3-0 في مباراة الذهاب خارج ملعبه، لكنه بغرابة شديدة خسر بالقاهرة 0-1 في الإياب.

في الدور قبل النهائي تجاوز بيراميدز حوريا كوناكرى الغينى 2 – 0 بهدفى إبراهيم حسن وعبد السعيد.