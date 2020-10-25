شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تعيين الكاميرونى "أليوم" حكما لنهائى الكونفدرالية بين بيراميدز و نهضة بركان.

المنتخب الأولمبي يتابع البرازيل قبل المواجهة المرتقبة 16 نوفمبر

بدأ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في متابعة الفريق البرازيلي الذي سيواجهه يوم 16 نوفمبر المقبل بإستاد الجوهره بمدينة جدة السعودية ضمن برنامج الفريق للاستعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو القادم باليابان .وبدأ جميع افراد الجهاز الفني معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض واسامه عبدالكريم في متابعة اللاعبين البرازيليين المنتشرين في كل الدوريات الاوربية بهدف التعرف عليهم قبل المواجهة، خاصة وان الفريق البرازيلي لديه طموحات في الحفاظ علي لقبه الذي حققه في أولمبياد ريودي جانيرو.

5 تغييرات فى مباراة نهائى الكونفدرالية بين بيراميدز وبركان المغربى

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، إجراء كل فريق 5 تغييرات في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بما في ذلك الوقت الإضافي حال وصول الفريقين إليه، بانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وخلال الاجتماع الفني للمباراة والذي حضره ممثلو نادي بيراميدز تم التأكيد من جانب مراقبي اللقاء، على أنه ستجرى 5 تغييرات لكل فريق خلال اللقاء بالكامل حتى إذا وصل إلى الوقت الإضافي، وبعده ركلات الترجيح لحسم اللقب القاري.

اتحاد الكرة ينتظر موافقة الفيفا لإرسال اللائحة الجديدة للأندية

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة، موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الصيغة النهائية للائحة الجبلاية الجديدة التى تم إرسالها مؤخرا للفيفا، حتى يتم إرسال اللائحة إلى أندية الجمعية العمومية للإطلاع عليها قبل مناقشتها واعتمادها فى الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية فى نوفمبر المقبل.

باتشيكو يدرس استبعاد 4 لاعبين من مواجهة الإسماعيلي

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يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد 4 لاعبين من التشكيل الاساسى لمباراة الاسماعيلى المقرر لها بعد غد ضمن الجولة الأخيرة من الدورى، حيث يرغب باتشيكو في منح لاعبى القوام الأساسي راحة قبل مباراة الرجاء المغربى المقرر لها 1 نوفمبر المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

أحمد عبد الله رئيسا لبعثة المنتخب الأوليمبى فى السعودية

أسندت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مهمة رئاسة بعثة منتخب مصر الأوليمبى فى السعودية إلى أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية والمشرف على المنتخب الأوليمبى، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفراعنة إلى السعودية يوم 8 نوفمبر المقبل حال تأكد إقامة مباراتين وديتين هناك، حيث تم الاتفاق على مباراة ودية يوم 16 نوفمبر البرازيل وتجرى محاولات حاليا لنقلها إلى القاهرة، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

العضلة الخلفية تبعد عمر الوحش عن الإسماعيلي في موقعة الزمالك بالدوري

تأكد بشكل نهائى غياب عمر الوحش قائد الفريق عن مواجهة الزمالك ،وذلك بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية خلال المران أمس، وأجرى اللاعب أشعة للوقوف على حجم إصابته ومدى غيابه عن الفريق ، قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية.

الكاميرونى "أليوم" حكما لنهائى الكونفدرالية بين بيراميدز و نهضة بركان

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والذي يجمع بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد مولاي عبد الله بالرباط، ويدير اللقاء الحكم الكاميروني أليوم أليوم، ويساعده الكاميروني ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستان.