شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في ختام الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريبه المسائي على الملعب الفرعي لبرج العرب تحت قيادة على ماهر، المدير الفني للفريق، استعدادًا لملاقاة وادي دجلة في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الجمعة المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قاد على ماهر تدريبًا حماسيًا بين اللاعبين، وقام بمشاركتهم في التدريب كنوع من أنواع التحفيز في كيفية الضغط السريع على المدافعين وتشتيت تركيزهم فضًلا عن استغلال الأخطاء التي تقع في مصيدة التسلل، وشدّد على ضرورة الانتقال السريع للكرة بين اللاعبين، فيما خُصص الجزء الآخر من التدريب للاعبي خط الوسط للتركيز على الكرات البينية التي من شأنها أن تُحدث الفارق، واختتم التدريب بتقسيمه استمرت لأكثر من 20 دقيقة.

هذا ويعقد على ماهر محاضرة فنية مساء اليوم بتقنية الفيديو لتوزيع المهام والتكليفات المطلوبة من كل لاعب.