شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلي في النهائي الأفريقي على استاد القاهرة..«3 تتويجات وتعثر ‏شهير»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدد السادس من نوفمبر المقبل موعداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا لنسختها الجارية 2019-2020 على ملعب القاهرة الدولي.

ويعتبر الأهلي هو أول طرفي النهائي القاري، منتظراً ما ستُسفر عنه نتيجة إياب مباراة الزمالك والرجاء بالقاهرة، بعدما حسم الأبيض الذهاب لمصلحته خارج الديار بهدف دون رد.

ويعتبر الجمعة التاسع من نوفمبر من عام 2007 هو أخر موعد استضاف خلاله ستاد القاهرة الدولي الدور النهائي وتسليم كأس رابطة دوري أبطال أفريقيا، حين حل النجم الساحلي ضيفاً على الأهلي في الاياب وتُوج الضيوف باللقب بعد الفوز على المارد الأحمر وسط أنصاره.

وكان الأهلي قد عانق لقب دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة من قبل في نسختين سابقتين هما 1987 على حساب الهلال السوداني و2001 في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في حين تُوج بطل مصر بنسخة 2013 على ملعب المقاولون و2012 في رادس التونسية، و2008 بملعب القطن بجاروا الكاميرونية، كذلك حقق لقبي 2005 و2006 على ملعبي الكلية الحربية ورادس على الترتيب، بينما تذوق طعم تتويجه الأول في كوماسي بملعب الِأشانتي في 1982.

ولم يحتضن ملعب القاهرة منذ عام 2007 لقاء التتويج لدوري أبطال أفريقيا، حيث كان ملعب برج العرب حاضراً لاحتضان الحدث في إياب نهائي 2016 ومواجهة الزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي.

أما بالنسبة عن تتويجي الأهلي والزمالك بالكونفدرالية في 2014 و2019، فحقق الأحمر اللقب على ملعب القاهرة الدولي في مباراة الاياب على حساب سيوي سبورت الإيفواري، ونال الأبيض الكأس في أرضية برج العرب بالاسكندرية على حساب نهضة بركان المغربي.

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