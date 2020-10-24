شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرصد 15 مليون جنيه مكافآت في حالة الفوز باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من تحقيق حلم جماهيره بحصد اللقب التاسع في تاريخه لبطولة دورى رابطة الأبطال عقب تأهله إلى المباراة النهائية بعد إقصاء منافسه الوداد المغربى من المربع الذهبى بالفوز عليه بخماسية مقابل هدف واحد في مجموع المباراتين، حيث فاز الأحمر بنتيجة 3-1 خلال مواجهة العودة، الجمعة، والتي أقيمت على أرض ملعب استاد القاهرة.

سجل الأهداف مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، بينما أحرز للوداد زهير المترجى من تسديدة قوية على يسار على لطفى الذي شارك بديلاً لمحمد الشناوى الذي خرج في الدقيقة 60 لإراحته من الإجهاد الذي يعانى منه في الفترة الأخيرة بسبب الاعتماد عليه بشكل أساسى في كافة المباريات المحلية والإفريقية، فيما أكد مصدر بالجهاز الفنى أن هناك اتجاهًا لإراحة الحارس في مواجهة الطلائع بالدورى الممتاز،

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمود الخطيب، رئيس النادى، يدرس زيادة المكافآت المالية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين لتحفيزهم من أجل حصد اللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل النادى فإن المكافآت المالية ستصل إلى 15 مليون جنيه في حالة الفوز باللقب الإفريقى يتم توزيعها على كافة أفراد الفريق، منها 6 ملايين جنيه للجهاز الفنى بقيادة المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، مكافأة راتب ثلاثة أشهر في حالة الحصول على البطولة، و450 ألف جنيه لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مكافأة ثلاثة أشهر، باعتبار أنه يحصل على راتب شهرى قدره 150 ألف جنيه، ويحصل كل لاعب الأكثر مشاركة بالفريق خلال البطولة على 300 ألف جنيه، بينما يتم توزيع بقية المكافآت المالية على اللاعبين حسب مشاركات كل لاعب بالبطولة.

ويولى محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، اهتماما كبيرا بالفوز باللقب التاسع الغائب عن القلعة الحمراء منذ سبع سنوات عندما حصل عليها الفريق خلال موسم 2013، وطلب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، التأكيد للاعبين على التركيز في الاستعداد للمباراة النهائية التي ينتظر فيها الأهلى الفائز من مواجهة الزمالك مع الرجاء المغربى في المباراة التي ستقام يوم 1 نوفمبر المقبل لحسم الطرف الثانى في المباراة النهائية.

فيما هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» النادى الأهلى بالتأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربى ٥- ١ بمجموع لقائى الذهاب والعودة في نصف النهائى.

ونشر الاتحاد الدولى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» تغريدة هنأ فيها الأهلى وجماهيره بالتأهل لنهائى البطولة الإفريقية.

من جانبه، أعرب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، عن سعادته بالتأهل إلى نهائى دورى الأبطال.

وقال موسيمانى إن الوداد المغربى من الفرق القوية في قارة إفريقيا، ولكن الأهلى أيضا فريق قوى وله تاريخ، واستطاع أن يحسم الفوز في اللقاءين.

وأوضح المدير الفنى أن مباراة العودة أمام الوداد التي أقيمت على استاد القاهرة كانت صعبة، ونجح الفريق خلالها في تسجيل هدف مبكر مثلما حدث في مباراة الذهاب، وهو ما ساعد في تحقيق الفوز وتأكيد الصعود للنهائى.

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وأشار موسيمانى إلى أن الخطوة الأولى للفريق في نصف النهائى كانت الفوز في المغرب، وهو ما تحقق بالفعل، وكان أمام الأهلى مهمة ثانية في مباراة العودة لتأكيد مخطط صعوده.

وشدد المدير الفنى على أن الأهلى لم يحقق الفوز باللقب، وأن الفريق أمامه جولة حاسمة في نهائى البطولة، وأنه ينتظر تحديد الطرف الثانى في هذه المواجهة.

ووجّه بيتسو موسيمانى رسالة للجماهير، أكد خلالها أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لتثبيت فلسفته، وأنه لا يملك الوقت حاليا، ولكن مع بداية الموسم سيكون الوضع مختلفا.

فيما حصل الفريق الكروى الأول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وينتظر أن يعود يوم الإثنين المقبل استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدورى الممتاز، والتى سيتسلم خلالها الفريق الأحمر درع الدورى، التي حصل عليها في الموسم الجارى.