شكرا لقرائتكم خبر عن «بودي» مدربًا لمنتخب كمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والأفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي، تعيين الكابتن محمد محسن «بودي»، في منصب مدرب المنتخب القومي لكمال الأجسام، الذي يستعد للعديد من البطولات العالمية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم أن تعيين «بودي» يأتي في إطار الدفع بالوجوه الشابة في تولي المسئولية في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بعد أن أثبتوا نجاحات عديدة في الفترة الماضية في اكتشاف وصناعة أبطال أصبح لهم شأن في البطولات المختلفة.

حضر التكريم وتعيين مدرب المنتخب الجديد كلش من المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد والكابتن محمد محسن الحكم الدولي والمستشار الإعلامى للاتحاد وبطل العالم كابتن عمرو الحديدي.

تجدر الإشارة أن المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكمال الأجسام نجح في صناعة أبطال كثر أمثال أشرف فتوح، وعمرو الحديدي وأمجد عمر وأحمد كمال، وأحمد النويهي وآخرون.