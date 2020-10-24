نهاية المباراة: ليفربول (2)-(1) شيفيلد يونايتد.. الدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج". تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد- فابينيو- جوميز- روبرتسون. الوسط: هندرسون- فينالدوم- جوتا. الهجوم: ماني- فيرمينو- محمد صلاح. ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- ميلنر- جونز- مينامينو- شاكيري- فيليبس- ويليامز. تشكيل شيفيلد: حراسة المرمى: رامسديل. الدفاع: باشام - إيجان - أمبادو. الوسط: بالدوك - ستيفينز - لندسترام - بيرج - أسبورن. الهجوم: ماكبرين - بريوستر. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د10: حكم المباراة يحتسب خطأ على فابينو من حدود منطقة الجزاء د12: تقنية الفار تحتسب الخطأ من داخل المنطقة لتتحول إلى ركلة جزاء Advertisements د13: بيرج يسجل الهدف الأول لشيفيلد من ركلة الجزاء د30: سيطرة تامة من ليفربول في منتصف الملعب دون إحداث أي خطورة على مرمى شيفيلد د41: جوووول فيرمينو يسجل التعادل بعد متابعة الكرة المرتدة من رأسية ماني د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول الشوط الثاني د62: صلاح يتسلم بينية أرنولد ويودعها المرمى د63: الفار يلغي الهدف بداعي التسلل د64: جوتا يسجل الهدف الثاني لليفربول برأسية رائعة د90: 3 دقائق وقت بدل ضائع نهاية المباراة الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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