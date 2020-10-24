شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحبط الأهلي والزمالك قبل النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد مسؤولو اتحاد الكرة المصري، واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني على صعوبة الحضور الجماهيري في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا التي يحتضنها ملعب القاهرة الدولي نسخة 2019-2020.

وأكد مسؤولو اللجنة الخماسية على عدم حضور الجماهير في مباراة النهائي الأفريقي والتي سيكون الأهلي أحد طرفيها، منتظراً الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي، في ظل تفوق الأبيض بأفضلية نتيجة الذهاب في الدار البيضاء.

وكان محمد سلطان، رئيس الهيئة الطبية باتحاد الكرة المصري قد أحيا أمال جماهير القطبين خلال تصريح سابق، مؤكداً وجود مقترح لحضور جماهيري في النهائي القاري بملعب القاهرة، وهو الأمر الذي نفاه مسئولو اللجنة الخماسية.

ويفصل الزمالك تحقيق تعادلاً بالقاهرة في مواجهة الرجاء مطلع نوفمبر المقبل، من أجل نهائي مصري خالص يجمعه بمواطنه الأهلي في السادس من الشهر نفسه على اللقب الأفريقي.