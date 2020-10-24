شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة» باللجنة الأوليمبية تحتفل بانتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت لجنة المرأة باللجنة الأولمبية المصرية فعاليات مهرجان احتفالات المرأة بانتصارات أكتوبر بمدينة البشاير بالإسكندرية تحت رعاية اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب. لجنة المرأة باللجنة الاولمبية المصرية برئاسة الاستاذة ميرفت حسنين، نظمت المهرجان احتفالا بانتصارات أكتوبر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبحضور الدكتور اشرف صبحي بمدينة البشاير بالإسكندرية ضمن مشروع تطوير العشوائيات الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور كوكبة من الرياضيين والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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