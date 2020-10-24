شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فني لجهاز منتخب الشباب مع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، محاضرة فنية بالفيديو، مساء اليوم السبت، داخل معسكر الفريق المغلق استعدادًا لمواجهة نادي أسوان المقرر لها غدا الأحد في تمام الرابعة عصرًا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وتشهد المحاضرة الجوانب الخططية وطريقة اللعب التي سيخوض بها اللقاء مساء الغد من أجل الاستعداد لها بشكل جيد، على أن يحصل اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة أبناء الجنوب المقررة غدا.

وفاز منتخب شباب الفراعنة، في الودية الأخيرة، على نادي الديوانية العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.