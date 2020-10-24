شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم البطل فقط على منصة نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، صعود الفريق البطل والمتوج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية فقط، للمنصة لاستلام الميداليات والكأس، وعدم صعود الفريق صاحب المركز الثاني تطبيقا للإجراءات الاحترازية ولمنع انتشار فيروس كورونا.
وخلال الاجتماع الفني لمباراة النهائي الذي يجمع بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء الأحد بملعب مولاي عبدالله بالرباط، تم التأكيد على أن البطل سيصعد للمنصة فقط وبعدد محدود.
وتم التأكيد على أنه سيمنع كذلك السلام بالأيدي بين أعضاء الفريق البطل والمتواجدين على المنصة، كما ستوضح الميداليات في مكان محدد ويحصل كل لاعب على ميداليته بيده تنفيذا للتباعد الاجتماعي.
ويتواجد على منصة التتويج، رئيس كاف، أحمد أحمد، والنائب الأول لرئيس كاف، وممثل الحكومة المغربية منظمة البطولة، ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وممثلي ناديي بيراميدز ونهضة بركان.
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