اتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بهدفين نظيفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الجولة السابعة من ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم، واصل فريق ​اتلتيكو مدريد​ تألقه في هذه البطولة حيث حقق فوزه الثاني على التوالي وذلك في المباراة التي استضاف بها نظيره ​ريال بيتيس​ على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وانتهت هذه المواجهة بهدفين نظيفين.



أبدت كتيبة المدرب الارجنيني دييغو سيميوني رغبتها الكبيرة في تحقيق الفوز حيث فرضوا سيطرتهم على الكرة ولكن الخطة الدفاعية التي استخدمها فريق الضيوف حرمتهم من تحقيق ذلك حتى الدقيقة 46 حيث سجل اللاعب ماركوس لورينتي الهدف الاول، وليقود المباراة الى بر الامان حيث منح اريحية كبيرة لفريق الروخي بلانكوس الذي وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات ريال بيتيس لحين تمكن زميله لويس سواريز من تعزيز النتيجة في الدقيقة 90 ولتنتهي المباراة بواقع 2 – 0.