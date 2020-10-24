باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة برباعية في شباك ديجون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 إستعاد ​باريس سان جيرمان​ صدارة ​الدوري الفرنسي​ بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه ​ديجون​ متذيل الترتيب في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الثامنة.

Advertisements إفتتح مويس كين التسجيل مبكراً للنادي الباريسي وتحديداً في الدقيقة الثالثة قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23 لينهي رجال المدرب توماس توخيل الشوط الأول متقدمين بثنائية نظيفة. وفي الشوط الثاني أضاف النجم الشاب كيليان مبابي ثنائية في الدقيقتين 82 و88 توالياً. ​​​​​​ ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب العام فيما تجمد رصيد ديجون عند نقطتين في ذيل الترتيب.

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