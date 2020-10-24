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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة برباعية في شباك ديجون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
إستعاد باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه ديجون متذيل الترتيب في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الثامنة.
إفتتح مويس كين التسجيل مبكراً للنادي الباريسي وتحديداً في الدقيقة الثالثة قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23 لينهي رجال المدرب توماس توخيل الشوط الأول متقدمين بثنائية نظيفة.
وفي الشوط الثاني أضاف النجم الشاب كيليان مبابي ثنائية في الدقيقتين 82 و88 توالياً.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب العام فيما تجمد رصيد ديجون عند نقطتين في ذيل الترتيب.
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