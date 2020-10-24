ليفربول يقلب الطاولة ويحقق فوزاً ثميناً على شيفيلد يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الجولة السادسة من ​الدوري الانكليزي الممتاز​، تمكن فريق ​ليفربول​ من قلب الطاولة وتحقيق فوزاً ثميناً في المباراة التي جمعته امام ضيفه ​شيفيلد يونايتد​، وانتهت المواجهة التي اقيمت على ملعب الانفيلد بواقع 2 – 1.



بدأ فريق الضيوف هذا اللقاء بحماس كبير حيث تمكنوا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 من ركلة جزاء عن طريق اللاعب ساندير بيرج، لتشتعل الاجواء حيث فرض ابناء المدرب الالماني يورغن كلوب سيطرتهم المطلقة على الكرة، ونجح البرازيلي روبيرتو فيرمينو في اقتناص هدف التعادل لفريقه حيث لعب هندرسون عرضية وصلت على رأس ماني، تصدى لها الحارس، ارتدت الى فيرمينو، الذي سددها في الشباك خلال الدقيقة 41، وذلك قبل ان يحرز دييغو جوتا الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 64، وجاء الهدف بعد عرضية من الجهة اليسرى رائعة من ساديو ماني، قابلها جوتا برأسه في الشباك بطريقة رائعة، لتهدأ وتيرة اللعب حيث فشل فريق شيفيلد يونايتد من اختراق دفاعات الريدز، وبدوره لم يتمكن فريق ليفربول من تعزيز النتيجة لحين انتهاء المباراة بواقع 2 – 1.