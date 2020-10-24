دورتموند يُجهز على شالكه ويحسم ديربي الرور لصالحه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 حسم ​بوروسيا دورتموند​ ديربي الرور لمصلحته بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه ​شالكه​ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من ​الدوري الالماني​ لكرة القدم.

Advertisements وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي إنتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني إنهار الضيوف أمام دورتموند الذي دك شباك الخصم بثلاثية تناوب على تسجيلها مانويل أكانجي (55) وايرلينغ هالاند (61) وماتس هاميلز في الدقيقة 78. ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوصيف بايرن ميونيخ فيما تجمد رصيد شالكه عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

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