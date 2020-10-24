ليفربول يتأخر بالهدف الأول أمام شيفلد

تأخر فريق ليفربول بالهدف الأول أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأنفلد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.
سجل الهدف اللاعب بيرج في الدقيقة 11 من ركلة جزاء .
وضم تشكيل فريق ليفربول الأساسي في مواجهة شيفلد كل من حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد، فابينيو، جوميز، روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، جوتا.
خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو
ويجلس على دكة بدلاء ليفربول أمام شيفيلد كل من :
أدريان، ميلنر، جونز، مينامينو، شاكيري، فيليبس، نيكو ويليامز.
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