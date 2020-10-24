مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم 24/10/2020

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يلا شوت حصري مشاهدة ماتش ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر, اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 08:15 مساءً

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم، يخوض نادي ليفربول اليوم مباراة صعبة للغاية له في الدوري الإنجليزي أمام فريق شيفيلد يونايتد ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وإيفرتون

وسيلعب حامل لقب الدوري الإنجليزي نادي ليفربول مباراة اليوم أمام نادي شيفيلد يونايتد بقيادة مدربه يورغن كلوب وعينه عن الفوز وحسم النقاط الثلاثة لصالحه للتقدم في ترتيب الدوري.

وبالرغم من الغياب الجماهري يرغب نادي الريدز ليفربول تقدبم مباراة كبيرة بقيادة مدربه يورجن كلوب بمشاركة نجومه محمد صلاح فيرمينو والبقية، حيث ستكون

مباراة شيقة و ممتعة لجماهير ليفربول، ويحاول نادي ليفربول عدم الوقوع في فخ التعادل أو الخسارة حيث يأمل إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي و التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ملعب مباراة ليفربول و شيفيلد يونايتد :

وسيشهد ملعب نادي ليفربول “آنفيلد” أشواط مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد الذي يحتل المركز الـ 19 في صبورة ترتيب الدوري الإنجليزي والذي

يطمع في التقدم نحو المراكز الأولى والمقاعد

المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

التشكيلة المرتقبة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : الكسندر ارنولد – جوميز- فيرجيل فان ديك- روبرتسون

خط الوسط : جوردان هندرسون – كيتا – جيورجينهو فاينالدوم

خط الهجوم : محمد صلاح- ساديو ماني – فيرمينو

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد عبر الضغط على الروابط التالية: